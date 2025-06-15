Siirt'te Yangın: 100 Fıstık Ağacı Zarar Gördü

Siirt'te Yangın: 100 Fıstık Ağacı Zarar Gördü
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Siirt'in Şirvan ilçesindeki Yolbaşı köyünde, bir vatandaşın demlediği çayın ateşi kontrolsüz bir şekilde büyüyerek yaklaşık 100 fıstık ağacına zarar verdi. Yangına köylüler müdahale etti, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde çıkan yangında yaklaşık 100 fıstık ağacı zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir vatandaşın çay demlemek amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak büyüdü ve çevredeki fıstık ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, 100'e yakın ağacı etkiledi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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