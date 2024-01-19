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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonundan 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 50 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.N.Y. isimli şüphelinin Şirvan ilçesinde bulunan ikametinde icra edilen arama sonucunda; 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kenevir Siirt Tutuklama Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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