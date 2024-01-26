Siirt'te otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Siirt Kurtalan Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Şans eseri sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Siirt Kurtalan Caddesi Ebul Vefa Camii önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 07 BAF 317 plakalı otomobilin sürücüsü, aşırı hızı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil şoförü kazayı yara almadan atlattı. - SİİRT