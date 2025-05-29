Siirt'te Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer hayatını kaybetti.

Siirt'te bulunan bir halı sahada dün arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özer'in ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT