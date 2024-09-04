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SGK'dan IBAN uyarısı! Vatandaşlar dikkat etmeli: Böyle bir uygulamamız yok

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SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'lere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Göksoy, 'Böyle bir uygulama yok' diyerek dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı Sms'lere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

SGK müdürü Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererekGenel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini dile getirdi.

SGK'dan IBAN uyarısı! Vatandaşlar dikkat etmeli: Böyle bir uygulamamız yok

'VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Göksoy, 'Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Güvenlik Kurumu Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Hukuk Yaşam

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