Seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Haberler

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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ACIPAYAM, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda seyir halinde olan minibüsten henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına aldığı minibüs, alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği minibüse müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Kısa süre sonra yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Dumanlar kapladığı yol bir süre trafiğe kapatılırken, araç ise kullanılmaz hale geldi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Acıpayam, İtfaiye, Minibüs, 3. Sayfa, Haberler

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