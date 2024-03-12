Selim'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Selim ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen ve gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 1 otomobile el konuldu.

Olayla ilgili olarak birisi Gürcistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. KOM ekiplerince el konulan otomobil Kars Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 1 Gürcistan uyruklu olmak şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS