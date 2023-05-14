Seçim heyecanına dayanamadılar- Rize, Trabzon ve Giresun'da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi kalp oy kullanma merkezlerinde kalp krizi...

Seçim heyecanına dayanamadılar: Biri sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Rize, Trabzon ve Giresun'da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi oy kullanmak üzere geldikleri sandık başında kalbine yenik düştü.

Seçim heyecanına dayanamadılar: Biri sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

TRABZON - Rize, Trabzon ve Giresun'da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi oy kullanmak üzere geldikleri sandık başında kalbine yenik düştü.

İlk vaka Rize'nin Pazar ilçesinde yaşandı. Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon'da ise Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

Son olarak Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki bir seçmen oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cibril mahallesinde 85 yaşındaki İbrahim Yıldız, Cibril mahalle odası 1019 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız, ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.