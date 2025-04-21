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Seçil Erzan'ın Tutukluluk Hali Devam Ediyor

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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi

İSTANBUL (İHA)- Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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