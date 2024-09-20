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Seçil Erzan davası devam ediyor: Ünlü futbolcular dolandırıldı

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Yüksek karlı özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın duruşmasına devam edildi. Aralarında Arda Turan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu 30'dan fazla kişi dolandırıldığı öne sürüldü.

Seçil Erzan davasının görülmesine devam ediliyor

İSTANBUL - Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasının görülmesine devam ediliyor.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor. Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Taraf avukatları da mahkemeye katıldı. Duruşma, yoklama yapılmasıyla devam ediyor.

Seçil Erzan davası devam ediyor: Ünlü futbolcular dolandırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa

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