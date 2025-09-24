Haberler

Sapancaspor'un Eski Başkanı Fatih Balkaya, Tabancayla Ağır Yaralandı ve Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapancaspor'un eski başkanı Fatih Balkaya, boş sandığı tabancasını ateşlemesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapancaspor'un eski başkanlarından iş adamı Fatih Balkaya, iddiaya göre boş sandığı tabancasını ateşlemesi neticesinde ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. 2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulüp Başkanlığı yapan iş adamı Fatih Balkaya iddiaya göre, boş sandığı tabancasını ateşlemesi neticesinde başından vurularak ağır yaralandı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
