Sapancaspor'un Eski Başkanı Fatih Balkaya, Tabancayla Ağır Yaralandı ve Hayatını Kaybetti

Olay, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. 2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulüp Başkanlığı yapan iş adamı Fatih Balkaya iddiaya göre, boş sandığı tabancasını ateşlemesi neticesinde başından vurularak ağır yaralandı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ