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Şanlıurfa'da Yaban Domuzu Köpekler Tarafından Parçalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan kişilere tepki yağdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan yaban domuzu köpekler tarafından parçalandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan kişilere tepki yağdı.

Alınan bilgilere göre, Siverek-Üstüntaş Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında yaralı halde bulunan yaban domuzunu fark eden 3 çoban köpeği, domuza saldırarak parçaladı. İddiaya göre saldırıda köpekler domuzu telef etti.

Görüntüler tepkiye neden oldu

Köpeklerin domuza saldırı anını cep telefonuna kaydeden çobanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki göstererek domuzun köpeklere parçalatılmasının yanlış olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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