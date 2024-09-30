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Şanlıurfa'da BİM Marketinde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere El Konuldu

Şanlıurfa'da BİM Marketinde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere El Konuldu
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, bir BİM marketinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile böceklenmiş pirinç paketleri tespit edildi. Zabıta ekipleri, buldukları ürünlere el koyarak 12 işletmeye ceza uyguladı.

Şanlıurfa'da bir BİM market şubesinde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile böceklenmiş pirinç paketlerine el konuldu.

Şanlıurfa il merkezi ile Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde zabıta ekipleri denetime çıktı. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünler tespit edildi. Denetimler çerçevesinde bin 500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay olmak üzere binlerce paket gıda ürününe el konuldu.

Bir BİM şubesinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle böceklenmiş pirinç paketleri kameraya yansıdı. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplandı. 12 işletmeye cezai işlem uygulanırken, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda depolama yapan işletmeler de uyarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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