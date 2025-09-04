Samsunspor Taraftarlarının Uğradığı Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Tutuklama

Samsunspor'un geçtiğimiz pazar günü Trabzon'da oynanan maçı izlemek üzere Samsun'dan Trabzon'a doğru yola çıkan Samsunspor taraftar grubunun Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada uğradığı silahlı kavga olayı ile ilgili bir Samsunspor taraftarı tutuklandı.

Trabzonspor ile Samsunspor arasında 31 Ağustos günü Trabzon'da oynanacak maç için bu şehre giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. İşletme sahibi, taraftarlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybederken, işletme sahibi Emrah Tok ise tutuklandı. Çıkan kavgada görüntülerde yer alan Samsunspor taraftarı B.Ö.'nün Samsun'da Polis Karakolu'nda olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Olay sonrası SEBGİS ile Giresun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan B.Ö. olayla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili görüntülerin incelenmesinin sürdüğü, yeni tutuklamaların olabileceği öğrenildi. - GİRESUN