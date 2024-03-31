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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Havza Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Memduhiye Mahallesi'nde G.B.ve S.A. isimli şahısların araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 4 adet tabanca mermisi ve 3 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili G.B. ve S.A. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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