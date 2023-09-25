Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili olarak 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ile Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 605,82 gram metamfetamin, 40 kapsül sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 2,78 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 7 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN