Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Çatıya Kaçtı

Samsun'da polisin evine uyuşturucu operasyonu düzenlediği şüpheli çatıya kaçmaya kalkıp apartman boşluğuna doğru silahla ateş açınca yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde uyuşturucu olduğu bilgisi alan polis ekipleri B.D.'yi yakalamak için evine operasyon düzenledi. Evin çatı kısmına kaçmaya çalışan B.D. bu sırada tabancayla da apartman boşluğuna ateş açtı. Polisin takibi sonucu yakalanan B.D.'nin evinde de bir miktar uyuşturucu ele geçtiği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN