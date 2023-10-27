Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 504 Hap Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 504 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 504 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Vezirköprü ilçesinde 55 AKD 440 plakalı araca operasyon düzenledi. Operasyonda araç içerinde bulunan M.K. (20), T.Ş. (19) ve H.D. (24) gözaltına alınırken, araçta ve şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 504 adet sentetik uyuşturucunun yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - SAMSUN