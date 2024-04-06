Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 272 Adet Sentetik Ecza Hap ve 1 Adet Tüfek Ele Geçirildi
Samsun'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan aracın içerisinden 272 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı yan yol üzerinde yapılan uygulamada araç içerisinde bulunan M. U., T. İ., ve V.B.'den 272 adet sentetik ecza hap, 1 adet tüfek elde edildi. 3 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturmaya başlatıldı. - SAMSUN