Samsun'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 21 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü de hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yağcı (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı 04 D 6425 çekici ve 33 ACH 862 dorse plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Yağcı ile N.C (36) ve A.C. (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, ağır yaralaman N.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Yusuf Yağcı, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
