Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Oflaz idaresindeki 55 AGT 481 hafif ticari araç yola giriş yapan Hüseyin Yavuz yönetimindeki 55 HR 232 otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yavuz, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN