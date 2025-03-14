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Samsun'da Sahte Çekle 873 Bin Liralık Vurgun Önlenildi

Samsun'da Sahte Çekle 873 Bin Liralık Vurgun Önlenildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla sahte çekle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte çeklerin toplam değeri 873 bin lira.

Samsun'da sahte çek ile 873 bin liralık vurgunu polis önledi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, sahte çeklerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda toplam 873 bin lira bedelli sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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