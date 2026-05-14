Otobüs firmaları ve ücret tarifeleri denetlendi

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs firmalarının bilet satışlarını denetledi. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde, fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerince otobüs firmalarının ücret tarifesi denetlendi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi. 19 yazıhane ve 52 firmanın incelendiği denetimlerde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden firmalar tarafından beyan edilen ücret tarifesine uygun bilet satışlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kontroller yapıldı.

Otogarda düzenlenen denetimler hakkında bilgi veren Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde yürüttüğümüz yaygın ve yoğun denetim faaliyetlerimizi ilimiz genelinde de etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün il müdürlüğümüz koordinasyonunda, emniyet müdürlüğümüz ile birlikte yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminalimizde denetimler gerçekleştirmekteyiz. Denetim faaliyetlerimizde Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında U-ETDS üzerinden firmalarımız tarafından beyan edilen ücret tarifesine uygun bilet satışlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kontroller sağlanmaktadır. Denetimlerimizde firmalarımız tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden beyan edilen fiyat tarifesinin üzerinde bilet satışlarının yapıldığına dair tespitler yapılması halinde, bir taraftan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 'Haksız Fiyat Artışı', diğer taraftan ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında işlem tesis etmekteyiz" dedi.

Denetimler sonunda inceleme yapılan firmaların faaliyetleri, ekleriyle birlikte tutanak altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
