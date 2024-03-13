Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kolonya İçen Şahıs Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde içtiği kolonyadan zehirlenen bir şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlenen şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (55) içtiği kolonyadan zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mehmet K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Beldüz kimdir? İYİ Parti Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan adayı Faruk Beldüz kimdir? Selami Ateş kimdir? İYİ Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan adayı Selami Ateş kimdir? Emine Bodur kimdir? İYİ Parti Trabzon Of Belediye Başkan adayı Emine Bodur kimdir? Turan Konak kimdir? İYİ Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan adayı Turan Konak kimdir? Fatih Sancak kimdir? İYİ Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan adayı Fatih Sancak kimdir? Zafer Yazıcı kimdir? İYİ Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan adayı Zafer Yazıcı kimdir? Hasan Özer kimdir? İYİ Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan adayı Hasan Özer kimdir? Hamza Ustabaşı kimdir? İYİ Parti Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Hamza Ustabaşı kimdir? Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? İYİ Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? Erol Gedikli kimdir? İYİ Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı Erol Gedikli kimdir? Veysel Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Veysel Kurtoğlu kimdir? Saadet Partisi Yavuzeli adayı Fevzi Karakaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şehitkamil adayı Mehmet Hayri Kamalı kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şahinbey adayı Yılmaz Sağçetin kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Oğuzeli adayı Cebbar Dinç kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title