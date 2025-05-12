Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Baskını: 1 Ton Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Baskını: 1 Ton Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yapılan operasyonda bir depoda 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin dolu makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri, H.Ö., E.E. ve H.E. isimli şahısların kaçak satışı yaptığını tespit etti.

Samsun'da bir depoya düzenlenen baskında 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan araştırmada H.Ö., E.E. ve H.E. isimli şahısların Terme ilçesinde kiraladıkları depoda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 60 bin dolu bandrolsüz makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.