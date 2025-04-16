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Samsun'da Kaçak Tütün ve Elektronik Eşya Operasyonu

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Samsun'da polis, gümrük kaçağı tütün mamülleri ve elektronik cihazlar ele geçirdi. İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 4 kişi yakalandı.

Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün mamülleri ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin adet makaron sigara, 5 bin adet kaçak makaron, 3 kilogram kaçak tütün, 250 adet gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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