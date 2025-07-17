Samsun'da Kaçak Motorin Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Motorin Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, polis ekipleri 11 bin litre kaçak motorin ele geçirirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bafra ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 11 bin litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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