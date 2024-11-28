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Samsun'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Samsun'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 27 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 1520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 4 şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Samsun'da polis tarafından kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 27 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 1520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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