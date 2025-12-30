Samsun'da gıda denetimlerinde 285 işletmeye 23 milyon TL ceza

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 2025 yılı boyunca 188 denetçiyle gerçekleştirilen 22 bin 500 denetimde 2 bin 500 numune alınırken, uygunsuzluk tespit edilen 285 işletmeye toplam 23 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelinde marketler başta olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Yılbaşı döneminde tüketimi artan ve risk taşıyan ürün grupları öncelikli denetim kapsamına alındı. Bu çerçevede kırmızı ve beyaz et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme ve kuruyemişler, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim yerleri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, asgari teknik ve hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincirin korunup korunmadığı, etiket bilgileri, izlenebilirlik ile kayıt ve onay belgeleri detaylı şekilde inceleniyor.

Öte yandan 2025 yılı genelinde denetime tabi 12 bin 997 işletme bulunduğu bildirildi.

"23 milyon TL ceza"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu belirtilerek, "Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı ürün gruplarında satışlar arttı. Ürün arzının arttığı tüketim yerlerinde denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Denetçi arkadaşlarımız bir iş yerine girdiğinde öncelikle olarak oradaki teknik ve hijyenik şartların denetimini yapıyorlar. Ürünlerde etiket kontrolü yapıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına müsaade etmiyoruz. 2025 yılında 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 188 denetçi bu denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 2 bin 500 numune alımı gerçekleştirdik. Bu numunelerde bir kısmı uygunsuz sonuçlandı. Uygunsuz sonuçlanan numune sonuçlarına göre, işletmelerde gördüğümüz teknik ve uygunsuz sonuçlara göre 285 iş yeri hakkında idari yaptırım uyguladık. Toplamda 23 milyon TL cezai işlem uygulandı" dedi. - SAMSUN