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Samsun'da evde silah ve mermi ele geçirildi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan bir ev aramasında ruhsatsız silah ve mermi bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar arasında tabanca, kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulunuyor.

Samsun'da bir evde arama yapan jandarma ekipleri silah ve mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde O.T. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 7 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vezirköprü Jandarma Samsun Güvenlik Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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