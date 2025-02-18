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Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

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Samsun merkezli 12 ilde, sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şebeke, sahte kadın kıyafeti satış ilanları vererek 18 vatandaşı toplam 300 bin TL dolandırdı.

Samsun'da merkezli 12 ilde polis tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şebekeye darbe vurdu.

"Kadın kıyafeti satışı vaadiyle dolandırıcılık"

Şüpheliler, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satış ilanları verdiler. Dolandırıcılar, ürün siparişi veren müşterilerle iletişime geçip, "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü. İade veya sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdiler. Bu yöntemle 18 vatandaşı toplam 300 bin TL dolandıran şebeke, Samsun polisinin çalışmasıyla tek tek tespit edildi.

"Samsun merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon'

Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin illerinde 26 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

"Milyonluk vurgun ortaya çıktı"

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde senet, 12 adet banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi Ancak asıl dikkat çeken detay ise şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL'lik işlem gerçekleştiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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