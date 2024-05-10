Samsun'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'da, "Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası" kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

Trafik Haftası'nın önemini vurgulamak ve toplumun trafik kurallarına uyumunu artırmak, trafikteki güvenliği sağlamak amacıyla Kavak Özgüven Özel Eğitim Merkezinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı köpek unsurunun gösterisini çocuklar ilgiyle takip etti. Jandarma ve trafik polisleri ile Kavak Orman İşletme Şefliği ekiplerince "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla öğrenci ve öğretmenlere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte oyuncak jandarma arabası, jandarma tişörtü, jandarma çocuk dergisi, jandarma trafik boyama kitabı ve çeşitli hediyeler çocuklara dağıtıldı. - SAMSUN