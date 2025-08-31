Samsun'da Çiçekçide 14 Kez Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'da bir çiçekçide hırsızlık yaparken yakalanan kadının geriye doğru güvenlik kamerası görüntüleri incelenince, aynı yerde daha önce 14 kez hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın çiçekçi dükkanının kullanım sahası olan dükkan önündeki masadan poşet içindeki saksıyı dün sabah saat 07.30 sıralarında çalınca komşu esnaf olan Ali Yakut tarafından suçüstü yakalandı. Kadına ne yaptığını soran Ali Yakut, hırsızlık yaptığını fark edince kadına güvenlik kamerasını gösterip uyarması üzerine kadının, "Daha önce kavun aldım. Parasını istiyorsanız vereyim" cevabı üzerine kadını bıraktı. Kadın hızla uzaklaşırken, Ali Yakut durumu iş yeri sahibi Serkan Bankoğlu'na haber verip geriye doğru güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde aynı kadının daha önce sabah 06.00-07.00 saatları arasında çiçekçi dükkanına gelip masa üstünden küp şeker, ıslak mendil, kağıt havlu, tuz, kavun ve çay çaldığını ortaya çıkardılar. Kadının 14 kez hırsızlık yapıp 15'inci hırsızlığında yakalanması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızı suçüstü yakalayan esnaf Ali Yakut, "Komşumuz Serkan Bankoğlu'nun dükkanının önünden geçiyordum. Bir ablanın birşeyler karıştırdığını fark ettim. Kendisine 'ne yapıyorsun, neleri karıştırdın' diye sorduğumda, bana alışverişten döndüğünü ve buradaki poşetleri tek poşet yapacağını söyledi. 'Aldığın poşetlerin içine bakabilir miyiz' dediğimde, aldığı poşetin içinde saksıları gördüm. 'Bunları çalmaya utanmıyor musun' dediğimde, 'çalmadım, buradaki poşetleri almak amacım' dedi. 'bak burada kamera var, gelip bakacaklar' dediğimde, 'geçen sadece bir kavun aldım. Kavunun parası neyse veririm' dedi, çekip gitti. Komşumuz Serkan Bankoğlu'na durumu söyleyip geriye doğru güvenlik kamerasını incelediğimizde 14 ayrı hırsızlık olayını tespit ettik" diye konuştu.

İş yeri sahibi Bankoğlu ise, "İş yerini açalı 1,5 yıl oldu. Daha önce de 2 kez hırsızlık oldu. Bu kadar pişkinlik olmaz. Utanıyorum bunları söylemekten. Benden uzak dursunlar" şeklinde konuştu. - SAMSUN