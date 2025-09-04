Haberler

Samsun'da Bungalov Ev Dolandırıcılığı İddiası

Samsun'da Bungalov Ev Dolandırıcılığı İddiası
Samsun'da bungalov ev yaptırmak için anlaştıkları firmaya para kaptırdıklarını iddia eden 7 kişi adliyeye giderek şikayette bulundu. Mağdurlar, firma yetkililerinin paralarını almasına rağmen söz verilen evleri yapmadığını öne sürdü.

İnternette gördükleri ilan üzerine bungalov ev imalatı yapan bir firma ile anlaşan vatandaşlar, firma yetkililerinin paralarını almasına rağmen söz verilen evleri yapmadığını ileri sürdü. Samsun Adliyesi'ne giden 7 mağdur, dilekçelerini verdikten sonra şikayet başvurusu için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

"Kazıkları çakıp yüzde 60'ı alıyorlar"

Samsun Villa ve Bungalov Ev İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Kesen, mağdur sayısının 25'e ulaştığını belirterek, "Firma, vatandaşa bungalov yapılacak araziye kazıkları çakıyor, ardından bedelin yüzde 60'ını alıyor. Ancak evi tamamlamadan ortadan kayboluyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olmalı" dedi. - SAMSUN

