Samsun'da Banka Soygunu: 43 Bin Lira Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'da bankadan silah zoruyla 43 bin lira alıp kaçtıktan sonra yakalanan soyguncu, polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çarşamba ilçesinde, 2 çocuk babası kaynak ustası K.Ö. isimli şahıs, bugün sabah saatlerinde kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı. Olay sırasında özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö. poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı. Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K.Ö. bankadan çıkıp elinde para poşetiyle kaçarken saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan K.Ö., Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

K.Ö.'nün oğlunun bir süre önce kiraladığı araç ile kaza yaptığı için borçlandığı ve inşaat işlerinde çalışan bir kişiye borcunu ödemesine rağmen şahsın yine 'borcun var' diye kendisini sıkıştırdığı öğrenildi. - SAMSUN