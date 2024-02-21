Samsun'da aracında radar cihazı bulunan sürücüye yüksek para cezası

Samsun'un Yakakent ilçesinde aracında radar cihazı bulunan sürücüye 12 bin 977 TL para cezası yazıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan yol uygulamasında kontrol edilen bir araçta radar cihazı bulundu. Sürücüye 12 bin 977 TL para ceza uygulandı. Ayrıca 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetden de adli işlem yapıldı. - SAMSUN