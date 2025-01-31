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Samsun Bafra'da Konteyner Taşıyan Vinç Nizamiyeye Çarptı

Samsun Bafra'da Konteyner Taşıyan Vinç Nizamiyeye Çarptı
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Bafra Kızılırmak Sanayi Sitesi girişinde bir vinç, konteyner taşırken sanayi nizamiyesine çarptı. Olay sonucunda nizamiyenin üst kısmında büyük hasar oluşurken, kazada maddi kayıplar meydana geldi. Olay anında çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde konteyner taşıyan bir vinç, sanayi nizamiyesine takıldı.

Bafra Kızılırmak Sanayi Sitesi girişinde, konteyner taşıyan bir vincin geçişi sırasında kaza meydana geldi. Konteyner taşıyan bir vinç, geçiş sırasında nizamiyeye çarparak zarar verdi. Nizamiyenin üst kısmının büyük zarar gördüğü kaza, maddi hasarla atlatıldı. Olay anında sanayi sitesi çevresindeki vatandaşlar ve çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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