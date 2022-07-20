Saman yüklü tır alev alev yandı - Haberler

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Saman yüklü tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saman yüklü tır alev alev yandı Silivri'de saman yüklü tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü.

Saman yüklü tır alev alev yandı

İSTANBUL - Silivri'de saman yüklü tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Silivri Seyman Mahallesinde park halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarla içinde duran saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangın sonrasında tır ve üzerinde yüklü samanlar kül oldu. Yangın sebebiyle tarlalarda bulunan anızlara da sıçrayan yangın İtfaiyenin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangının soğutma çalışmaları sürerken, tır kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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