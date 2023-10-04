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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.