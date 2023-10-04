Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğünce 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa