Sakarya'da Trafik Kazası: İşadamı Murat Korkmaz ve Eşi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden işadamı Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz için Zonguldak'ta cenaze töreni düzenlendi. Ailenin işadamı Murat Korkmaz'ın kalça ameliyatı için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaza dün Hendek ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. İstanbul istikametine seyir halindeki Tuna T. idaresindeki 34 KJC 217 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa B. idaresindeki 67 DC 930 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak adeta hurdaya döndü. Kazada araçların sürücüleri Tuna T., Mustafa B. ile Mustafa B.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Murat Korkmaz (62), eşi Havva Korkmaz (60), yeğenleri Umut Korkmaz yaralandı. Diğer sürücülerin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işadamı Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Kokmaz'ın kalça ameliyatı için ailesiyle birlikte İstanbul'a hastaneye gittiği öğrenildi. Çiftin cenazeleri Zonguldak'a getirildi. Uzun Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Ahatlar köyüne gönderildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Umut Korkmaz da gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. - ZONGULDAK