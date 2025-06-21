Sakarya'da Gümüş Dükkanından 70 Bin Lira Değerinde Takı Çalan Hırsız Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gümüş eşya satan dükkanın camını kırarak 70 bin lira değerinde takı çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

21 Haziran'da gece saatlerinde Çark Caddesi'nde meydana gelen olayda, gümüşçünün camını kırarak 70 bin lira değerinde takı çalınmasına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin S.D. (22) olduğu tespit eden ekipler, olayın gerçekleştiği gün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda şüphelinin çaldığı tüm malzemeler de ele geçirildi. - SAKARYA