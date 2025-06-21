Sakarya'da Gümüş Dükkanından 70 Bin Lira Değerinde Takı Çalan Hırsız Yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gümüş eşya dükkanının camını kırarak 70 bin lira değerinde takı çalan S.D. (22) isimli hırsız, polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleştiği gün yapılan çalışma ile ele geçirilen takılar da polis ekiplerinin denetimine alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gümüş eşya satan dükkanın camını kırarak 70 bin lira değerinde takı çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.
21 Haziran'da gece saatlerinde Çark Caddesi'nde meydana gelen olayda, gümüşçünün camını kırarak 70 bin lira değerinde takı çalınmasına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin S.D. (22) olduğu tespit eden ekipler, olayın gerçekleştiği gün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda şüphelinin çaldığı tüm malzemeler de ele geçirildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa