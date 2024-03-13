Sakarya'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonet alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynarca merkezde geri dönüşüm malzemesi taşıyan A.Ç. idaresindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA