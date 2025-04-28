Sahte Yetkili Servisler Beyaz Eşya Sahiplerini Dolandırıyor

'Yetkili servis' görünümlü dolandırıcılar, bozulan ürünleri alıp götürüyorlar

Sahte beyaz eşya yetkili servislerine dikkat

Dolandırıcılık Büro Amiri, "Yetkili servisiz diye gelip, vatandaşların evlerindeki bozulan beyaz eşyalarını tamiri bahanesiyle alıp götürüyorlar"

İZMİR - Son dönemde beyaz eşyası arızalanan vatandaşların, tamir hizmeti için internete başvurduğu ve arama motorlarında karşılarına çıkan sahte servis ilanları nedeniyle mağduriyet yaşadığı belirlendi. İzmir'de şimdiye kadar 5 kişinin bu yöntemle 136 bin TL dolandırıldığını söyleyen Dolandırıcılık Büro Amiri Komiser Abdullah Özkaynak, "Yetkili servisiz diye gelip, ama aslında tamirci olmayan dolandırıcılar, vatandaşların evlerindeki bozulan beyaz eşyalarını tamiri bahanesiyle alıp götürüyorlar" dedi.

Dolandırıcılar, markaların orijinal logolarını kullanarak hazırladıkları sahte web siteleri ve 0850'li telefon numaralarıyla profesyonel bir sistem oluşturuyor. Sahte servisler, sponsorlu reklamlarla arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtıyor. Adrese markaların logolarını taşıyan kıyafetlerle gelen sahte servis elemanları, vatandaşların güvenini kazanarak bozulan ürünü tamir etme bahanesiyle alıp götürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şimdiye kadar 5 kişiyi bu yöntemle dolandırdığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Vatandaşın buzdolabı bozulduğunda yapacağı ilk iş, internet sitesine girip yetkili servis araştırmak olduğunu vurgulayan Dolandırıcılık Büro Amiri Komiser Abdullah Özkaynak, "Ancak vatandaşlarımız internette yaptığı bu yetkili servis araştırmasında, sahte internet sitelerine denk geliyor. Bu sitelerin arama motorlarında üst sıralarda çıkmasının ana sebebi, reklamlı olmaları. Kendilerini üst sıralara taşıdıklarında, gerçek servisler yerine bu sahte servisler ön plana çıkmakta, bu da vatandaşlarımızın ciddi mağduriyetler yaşamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"www.servis.gov.tr"

Vatandaşlarımızın bu tür mağduriyetlerle karşılaşmaması için dikkatli olmaları büyük önem taşıdığını söyleyen Özkaynak, "Beyaz eşya markalarının resmi web siteleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla yetkili servis teyit edilmeli. Eve gelen yetkili servis, mutlaka sorgulanmalı. www.servis.gov.tr adresinden, eve gelen yetkili servisin gerçekten o markaya ait olup olmadığı kontrol edilebilir. Ürünün kutusundaki veya kullanım kılavuzundaki servis bilgileri kullanılmalı; çağrı gerekiyorsa, ürün üzerindeki müşteri hizmetleri numarası aranmalı. Servis formu ve fatura düzenlenmeden ödeme yapılmamalı. Aksi halde ikinci veya üçüncü bir mağduriyet yaşanabilir. Sponsorlu reklam ibaresi taşıyan arama sonuçlarına temkinli yaklaşılmalı; sitenin gerçek olup olmadığı teyit edilmeli. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında ise 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ya da en yakın kolluk birimine giderek bilgi alınabilir" diye söyledi.