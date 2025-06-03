Sahte Lastik İlanlarıyla 123 Milyon Lira Vurgun: 3 Tutuklama

Sahte Lastik İlanlarıyla 123 Milyon Lira Vurgun: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu ve Ankara'da sahte lastik ilanlarıyla 123 milyon lira vurgun yapan çete, jandarma operasyonu ile çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sahte lastik ilanlarıyla onlarca milyonluk vurgun yapan örgüt çökertildi: 3 tutuklama

KASTAMONU - Kastamonu ve Ankara'da sahte lastik ilanlarıyla 123 milyon liradan fazla vurgun yapan çete, jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu ve Ankara'da faaliyet gösteren sahte lastik ilanları vererek vatandaşları dolandıran çeteye yönelik Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde7 kişiyi mağdur eden örgütün MASAK raporuna göre 123 milyon liradan fazla vurgun yaptığı tespit edildi. Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve araştırmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda örgüt lideri olduğu düşünülen G.A. ile A.A., S.A., M.A., M.Ö., K.A., B.H. ve H.H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan G.A., A.A. ve S.A. tutuklanırken, M.A., M.Ö. ve K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.H. ve H.H.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise firar olarak arandığı öğrenildi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, şüphelilere ait 8 cep telefonu, 9 SIM kart, 4 bilgisayar, 1 depolama cihazı ve 4 kamera olmak üzere 26 adet bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Lüks hayat sürdükleri belirlenen şahısların, ele geçirilen ürünleri arasında pahalı duvar saatleri gibi aksesuarların bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gabriel Sara'dan Victor Osimhen için dikkat çeken sözler

Sara'dan Osimhen için dikkat çekici söz: Dua ediyoruz
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı

Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.