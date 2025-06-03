Sahte Lastik İlanlarıyla 123 Milyon Lira Vurgun: 3 Tutuklama

Sahte lastik ilanlarıyla onlarca milyonluk vurgun yapan örgüt çökertildi: 3 tutuklama

KASTAMONU - Kastamonu ve Ankara'da sahte lastik ilanlarıyla 123 milyon liradan fazla vurgun yapan çete, jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu ve Ankara'da faaliyet gösteren sahte lastik ilanları vererek vatandaşları dolandıran çeteye yönelik Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde7 kişiyi mağdur eden örgütün MASAK raporuna göre 123 milyon liradan fazla vurgun yaptığı tespit edildi. Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve araştırmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda örgüt lideri olduğu düşünülen G.A. ile A.A., S.A., M.A., M.Ö., K.A., B.H. ve H.H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan G.A., A.A. ve S.A. tutuklanırken, M.A., M.Ö. ve K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.H. ve H.H.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise firar olarak arandığı öğrenildi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, şüphelilere ait 8 cep telefonu, 9 SIM kart, 4 bilgisayar, 1 depolama cihazı ve 4 kamera olmak üzere 26 adet bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Lüks hayat sürdükleri belirlenen şahısların, ele geçirilen ürünleri arasında pahalı duvar saatleri gibi aksesuarların bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.