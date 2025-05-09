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Sahte Araç Kiralama Sitesine Operasyon: 101 Şüpheli Gözaltında

Sahte Araç Kiralama Sitesine Operasyon: 101 Şüpheli Gözaltında
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Kocaeli merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran çeteye yönelik 101 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 28 ilde yapıldı ve şüphelilerin banka hesaplarında 180 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişinin dolandırılmasına ilişkin eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli 28 ilde yürütülen operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderliğinde faaliyet gösteren bir çetenin, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. 122 kişiyi mağdur eden şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 109 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler; Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 227 bin 600 TL nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve iki otomobile el konuldu.

101 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların sevki sırasında güvenlik önlemi de alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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