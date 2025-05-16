Sahte Araç Kiralama Çetesi Çökertildi: 19 Gözaltı, 160 Milyon TL Dolandırıcılık

Sahte Araç Kiralama Çetesi Çökertildi: 19 Gözaltı, 160 Milyon TL Dolandırıcılık
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Kastamonu merkezli düzenlenen operasyonda sahte araç kiralama siteleri aracılığıyla 160 milyon TL dolandırıcılık yapan çeteye yönelik 19 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, delil olarak çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Kurdukları sahte araç kiralama siteleri vatandaşları yaklaşık 160 milyon TL dolandıran çeteye yönelik Kastamonu Merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kurdukları sahte araç kiralama internet siteleri üzerinden oltalama yöntemiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran şahıslar için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, şahısların internet siteleri aracılığıyla vatandaşları ağlarına düşürdüğü ve oltalama yöntemiyle araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli adı altında talep ettiğini tespit etti. Şahısların izlerini kaybettirmek için ise elde ettikleri paraları soğuk cüzdanlara depoladığı belirlendi. Olayla ilgili tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Kastamonu merkezli, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

160 milyon TL gelir elde etmişler

Yakalanan şüphelilerin organize bir şekilde, örgütlü olarak hareket ettikleri ve 160 milyon TL hacminde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 27 adet cep telefonu, 46 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 4 adet depolama cihazı ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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