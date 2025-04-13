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Sahte Altınlarla 7 Kuyumcuyu Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 7 kuyumcuyu dolandıran 2 kişi, polisin başarılı takibi sonucu yakalandı. Şahısların kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenirken, polis ekipleri gerekli incelemeleri yaparak dolandırıcılara ulaşmayı başardı.

7 kuyumcuyu sahte altınlarla dolandıran şüpheliler yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 7 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 kişi, polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Olay, kent merkezinde kuyumcu esnafının yoğun olarak bulunduğu Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşıda faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıslar olduğuna dair ihbar üzerine Afyon Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler çevredeki güvenlik kameraları ile kuyumcu esnafının ifadeleri üzerine 2 şahsın esnaflara sahte altın sattıklarını belirledi. Polis ekiplerince A.A. isimli şüpheli sokak üzerinde sahte 13 adet 1 gramlık altın, 2 adet 22 ayar gram altın, 2 adet gerçek gram altın ve 2 adet gerçek çeyrek altınla yakalandı. Şüpheli A.S. ise konakladığı otelde yakalandı. Yapılan incelemede A.S.'nin 3 dolandırıcılık suçundan hakkında suz dosyası olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin 7 esnafa 27 adet sahte grfk altın sattıklarını tespit etti. 2 şahsın kiralık araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları tespit edildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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