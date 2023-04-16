Rusya ile Ukrayna arasında esir takası: 130 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 130 Ukraynalı asker Rusya tarafından serbest bırakıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 130 Ukraynalı asker Rusya tarafından serbest bırakıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, iki ülke arasında esir takasları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yöneticisi Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası ile 130 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurarak, " Paskalya'a büyü savaş esiri takası. Son günlerde birkaç aşamada gerçekleşti ve 130 Ukraynalı geri dönüyor" dedi.

Rusya'dan esir takasına dair henüz resmi açıklama gelmedi. - KİEV