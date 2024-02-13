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Rize'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Işıklı köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Y.S. idaresindeki 55 PK 042 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu M.V.'ye (67) çarptı. M.V. çarpmanın etkisiyle yere düşerken sürücü Y.S. aracından inerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı haber verdi. Bilinci açık olan M.V. olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücü Y.S. ise kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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