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Rize'de buzlu yolda kaza: Sürücü hayatını kaybetti

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde buzlu yolda kayarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde buzdan dolayı kayarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seslikaya köyünde Yusuf Önder (64) idaresinde 34 BGZ 253 plakalı aracı ile seyir halinde iken yolların buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardeşen Rize Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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